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Курська операція Сирського і великий корупційний скандал в уряді

Роман Кравець, Роман Романюк — Неділя, 18 серпня 2024, 12:07

Наступ ЗСУ в Курській області: який головний задум операції, реакція росіян на раптовий рейд та як далі розвиватимуться події. Що нового в Кабінеті Міністрів? І чому Міністр енергетики Галущенко не несе відповідальності за корупційний скандал зі своїм заступником? Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

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Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Курська операція Сирського і великий корупційний скандал в уряді
18 серпня 2024, 12:07 — Роман Кравець, Роман Романюк
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