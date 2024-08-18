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УП-2

Курская операция Сырского и крупный коррупционный скандал в правительстве

Роман Кравец, Роман Романюк — Воскресенье, 18 августа 2024, 12:07

Наступ ЗСУ в Курській області: який головний задум операції, реакція росіян на раптовий рейд та як далі розвиватимуться події. Що нового в Кабінеті Міністрів? І чому Міністр енергетики Галущенко не несе відповідальності за корупційний скандал зі своїм заступником? Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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Курская операция Сырского и крупный коррупционный скандал в правительстве
18 августа 2024, 12:07 — Роман Кравец, Роман Романюк
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