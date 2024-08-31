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УП-2

План перемоги від Зеленського та скандал на пресконференції

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 31 серпня 2024, 11:47

Пресконференція Зеленського: які важливі тези варто з неї винести та чим викликана емоційна реакція президента на запитання про результативність діяльності Єрмака й Татарова? Коли чекати зміни в Кабміні та хто очолив оновлений список претендентів на посаду премʼєр-міністра України?

Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Читайте матеріал Романа Романюка та Романа Кравця "Хто такий Олег Татаров та як він опинився на вершині правоохоронної системи".

Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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План перемоги від Зеленського та скандал на пресконференції
31 серпня 2024, 11:47 — Роман Романюк, Роман Кравець
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