План победы от Зеленского и скандал на пресс-конференции

Пресконференція Зеленського: які важливі тези варто з неї винести та чим викликана емоційна реакція президента на запитання про результативність діяльності Єрмака й Татарова? Коли чекати зміни в Кабміні та хто очолив оновлений список претендентів на посаду премʼєр-міністра України?

Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Читайте матеріал Романа Романюка та Романа Кравця "Хто такий Олег Татаров та як він опинився на вершині правоохоронної системи".