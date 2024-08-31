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УП-2

План победы от Зеленского и скандал на пресс-конференции

Роман Романюк, Роман Кравец — Суббота, 31 августа 2024, 11:47

Пресконференція Зеленського: які важливі тези варто з неї винести та чим викликана емоційна реакція президента на запитання про результативність діяльності Єрмака й Татарова? Коли чекати зміни в Кабміні та хто очолив оновлений список претендентів на посаду премʼєр-міністра України?

Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Читайте матеріал Романа Романюка та Романа Кравця "Хто такий Олег Татаров та як він опинився на вершині правоохоронної системи".

Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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План победы от Зеленского и скандал на пресс-конференции
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