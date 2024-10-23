План перемоги Зеленського та візія майбутнього від Залужного

Як Верховна Рада сприйняла Мирний план Зеленського, про що говорив президент із головами фракцій після публічної презентації Плану? А також що відомо про виступ Залужного в Королівському інституті міжнародних відносин, і який ефект може спричинити політична кар'єра ексголовнокомандувача ЗСУ в Україні?

Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Читайте колонку Валерія Залужного "13 чесних фактів про війну в Україні".