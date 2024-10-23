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УП-2

План победы Зеленского и видение будущего от Залужного

Роман Романюк, Роман Кравец — Среда, 23 октября 2024, 03:39

Як Верховна Рада сприйняла Мирний план Зеленського, про що говорив президент із головами фракцій після публічної презентації Плану? А також що відомо про виступ Залужного в Королівському інституті міжнародних відносин, і який ефект може спричинити політична кар'єра ексголовнокомандувача ЗСУ в Україні?

Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Читайте колонку Валерія Залужного "13 чесних фактів про війну в Україні"

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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План победы Зеленского и видение будущего от Залужного
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