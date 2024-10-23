План победы Зеленского и видение будущего от Залужного
— Среда, 23 октября 2024, 03:39
Як Верховна Рада сприйняла Мирний план Зеленського, про що говорив президент із головами фракцій після публічної презентації Плану? А також що відомо про виступ Залужного в Королівському інституті міжнародних відносин, і який ефект може спричинити політична кар'єра ексголовнокомандувача ЗСУ в Україні?
Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
Читайте колонку Валерія Залужного "13 чесних фактів про війну в Україні".
Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.