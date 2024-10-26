Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП-2

Путін, БРІКС та інші негаразди

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 26 жовтня 2024, 15:47

Чи є в Україні зараз суспільний запит на вибори нової влади, чи можливо це до кінця війни і на чиєму боці зараз електоральні симпатії. А також для чого насправді збирались лідери країн на Саміті БРІКС у Казані й чи зможе їхнє об'єднання стати загрозою для нинішнього політичного устрою світу? Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".

Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
Apple Podcasts Apple Podcasts Spotify Spotify Soundcloud Soundcloud YouTube YouTube RSS RSS

Реклама:

УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

Реклама:
Путін, БРІКС та інші негаразди
26 жовтня 2024, 15:47 — Роман Романюк, Роман Кравець
Вибори в Молдові, Грузії, США та скандали із МСЕК – "УП. Чат"
25 жовтня 2024, 19:00 — Софія Середа
Вільям Тейлор, екс-посол США в Україні: "Сполучені Штати не розглядають події в Україні як прелюдію до Третьої світової"
23 жовтня 2024, 14:52 — Аліна Фролова
План перемоги Зеленського та візія майбутнього від Залужного
23 жовтня 2024, 03:39 — Роман Романюк, Роман Кравець
Чому в Україні дорожчають овочі й що буде з цьогорічним врожаєм?
22 жовтня 2024, 12:36 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Back to the Roots
5 епізодів
УП-2
23 епізоди
УП. Вголос
64 епізоди
War-life balance
24 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
УП. Чат
7 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
235 епізодів
Хроніки економіки
89 епізодів
Оборонcast
3 епізоди
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 епізодів
(не)Безпечна Країна
51 епізод
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів