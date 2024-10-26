Путин, БРИКС и другие проблемы

Чи є в Україні зараз суспільний запит на вибори нової влади, чи можливо це до кінця війни і на чиєму боці зараз електоральні симпатії. А також для чого насправді збирались лідери країн на Саміті БРІКС у Казані й чи зможе їхнє об'єднання стати загрозою для нинішнього політичного устрою світу? Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".