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УП-2

Путин, БРИКС и другие проблемы

Роман Романюк, Роман Кравец — Суббота, 26 октября 2024, 15:47

Чи є в Україні зараз суспільний запит на вибори нової влади, чи можливо це до кінця війни і на чиєму боці зараз електоральні симпатії. А також для чого насправді збирались лідери країн на Саміті БРІКС у Казані й чи зможе їхнє об'єднання стати загрозою для нинішнього політичного устрою світу? Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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Путин, БРИКС и другие проблемы
26 октября 2024, 15:47 — Роман Романюк, Роман Кравец
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