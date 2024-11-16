Вороги Росії і "агенти Кремля" в команді Трампа: Банкова шукає вихід на нову владу США
— Субота, 16 листопада 2024, 13:03
Дональд Трамп, новообраний президент США, назвав своїх претендентів на головні посади у сфері зовнішньої політики. Що відомо про Марко Рубіо та Тулсі Габбард і їхні геополітичні погляди? І на що готові будуть піти США та їхній новий лідер задля припинення війни в Україні?
Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".
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УП-2
Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.