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УП-2

Вороги Росії і "агенти Кремля" в команді Трампа: Банкова шукає вихід на нову владу США

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 16 листопада 2024, 13:03

Дональд Трамп, новообраний президент США, назвав своїх претендентів на головні посади у сфері зовнішньої політики. Що відомо про Марко Рубіо та Тулсі Габбард і їхні геополітичні погляди? І на що готові будуть піти США та їхній новий лідер задля припинення війни в Україні?

Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".

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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Вороги Росії і "агенти Кремля" в команді Трампа: Банкова шукає вихід на нову владу США
16 листопада 2024, 13:03 — Роман Романюк, Роман Кравець
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