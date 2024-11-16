Враги России и "агенты Кремля" в команде Трампа: Банковая ищет выход на новую власть США

Дональд Трамп, новообраний президент США, назвав своїх претендентів на головні посади у сфері зовнішньої політики. Що відомо про Марко Рубіо та Тулсі Габбард і їхні геополітичні погляди? І на що готові будуть піти США та їхній новий лідер задля припинення війни в Україні?

Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".

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