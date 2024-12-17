Що дала зустріч Зеленського з Трампом у Франції?
— Вівторок, 17 грудня 2024, 20:28
- Які результати для України принесла зустріч Зеленського з Трампом у Франції?
- Хто має найбільші шанси на перемогу в президентських виборах та чи варто очікувати переобрання влади в державі найближчим часом?
- Чи планує Європа надсилати в Україну свої війська та в якому форматі можлива реалізація такої місії?
Про це в новому випуску подкасту "УП-2" поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
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УП-2
Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.