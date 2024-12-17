Что дала встреча Зеленского с Трампом во Франции?

Які результати для України принесла зустріч Зеленського з Трампом у Франції?

Хто має найбільші шанси на перемогу в президентських виборах та чи варто очікувати переобрання влади в державі найближчим часом?

Чи планує Європа надсилати в Україну свої війська та в якому форматі можлива реалізація такої місії?

Про це в новому випуску подкасту "УП-2" поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Будь ласка, підтримайте збір на 10 Mavic для роти "Гонор" військового батальйону "Вовки Да Вінчі".



