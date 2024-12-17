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УП-2

Что дала встреча Зеленского с Трампом во Франции?

Роман Романюк, Роман Кравец — Вторник, 17 декабря 2024, 20:28
  • Які результати для України принесла зустріч Зеленського з Трампом у Франції?
  • Хто має найбільші шанси на перемогу в президентських виборах та чи варто очікувати переобрання влади в державі найближчим часом?
  • Чи планує Європа надсилати в Україну свої війська та в якому форматі можлива реалізація такої місії?

Про це в новому випуску подкасту "УП-2" поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Будь ласка, підтримайте збір на 10 Mavic для роти "Гонор" військового батальйону "Вовки Да Вінчі".

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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Что дала встреча Зеленского с Трампом во Франции?
17 декабря 2024, 20:28 — Роман Романюк, Роман Кравец
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