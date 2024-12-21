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УП-2

Відставка Залужного, Курська операція, Трамп і "швидкий мир" – підсумки 2024

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 21 грудня 2024, 17:03

Наслідки відставки Валерія Залужного, перемога Трампа, перебіг Курської операції та новітні розробки в галузі озброєнь, які змінюють хід війни. Про ключові теми та події 2024 року поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".

Будь ласка, підтримайте збір на 10 Mavic для роти "Гонор" військового батальйону "Вовки Да Вінчі".

Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Відставка Залужного, Курська операція, Трамп і "швидкий мир" – підсумки 2024
21 грудня 2024, 17:03 — Роман Романюк, Роман Кравець
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