Отставка Залужного, Курская операция, Трамп и "быстрый мир" – итоги 2024 года

Наслідки відставки Валерія Залужного, перемога Трампа, перебіг Курської операції та новітні розробки в галузі озброєнь, які змінюють хід війни. Про ключові теми та події 2024 року поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".

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