Отставка Залужного, Курская операция, Трамп и "быстрый мир" – итоги 2024 года
— Суббота, 21 декабря 2024, 17:03
Наслідки відставки Валерія Залужного, перемога Трампа, перебіг Курської операції та новітні розробки в галузі озброєнь, які змінюють хід війни. Про ключові теми та події 2024 року поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".
Будь ласка, підтримайте збір на 10 Mavic для роти "Гонор" військового батальйону "Вовки Да Вінчі".
Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.