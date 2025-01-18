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УП-2

Союз із Лондоном, скандал у Польщі та міністерство єдності

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 18 січня 2025, 12:22

Україна й Британія підписали історичну угоду про 100 років партнерства, у Польщі розпочалась політична "війна" після візиту Зеленського, у той же час весь світ перебуває в очікуванні кардинальних змін після інавгурації Трампа. Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".

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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Союз із Лондоном, скандал у Польщі та міністерство єдності
18 січня 2025, 12:22 — Роман Романюк, Роман Кравець
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