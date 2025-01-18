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УП-2

Союз с Лондоном, скандал в Польше и министерство единства

Роман Романюк, Роман Кравец — Суббота, 18 января 2025, 12:22

Україна й Британія підписали історичну угоду про 100 років партнерства, у Польщі розпочалась політична "війна" після візиту Зеленського, у той же час весь світ перебуває в очікуванні кардинальних змін після інавгурації Трампа. Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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Союз с Лондоном, скандал в Польше и министерство единства
18 января 2025, 12:22 — Роман Романюк, Роман Кравец
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