Союз с Лондоном, скандал в Польше и министерство единства

Україна й Британія підписали історичну угоду про 100 років партнерства, у Польщі розпочалась політична "війна" після візиту Зеленського, у той же час весь світ перебуває в очікуванні кардинальних змін після інавгурації Трампа. Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".