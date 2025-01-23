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УП-2

Інавгурація Трампа та санкції проти Порошенка

Роман Романюк, Роман Кравець — Четвер, 23 січня 2025, 10:01

Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, склав присягу під час церемонії в Капітолії і став 47-м президентом США. Які плани в американського обранця та чи варто очікувати швидкого миру в Україні після приходу Трампа?

Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".

Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Інавгурація Трампа та санкції проти Порошенка
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