Інавгурація Трампа та санкції проти Порошенка
— Четвер, 23 січня 2025, 10:01
Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, склав присягу під час церемонії в Капітолії і став 47-м президентом США. Які плани в американського обранця та чи варто очікувати швидкого миру в Україні після приходу Трампа?
Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".
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УП-2
Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.