Инаугурация Трампа и санкции против Порошенко

Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, склав присягу під час церемонії в Капітолії і став 47-м президентом США. Які плани в американського обранця та чи варто очікувати швидкого миру в Україні після приходу Трампа?

Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".