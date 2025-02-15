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УП-2

Угоди з США, розмови з Трампом, Порошенко й санкції

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 15 лютого 2025, 19:19
  • В Німеччині 14 лютого розпочалася 61-ша Мюнхенська безпекова конференція.
  • Трамп провів телефонні розмови з Путіним та Зеленським.
  • У той же час, в Україні ввели санкції проти пʼятого президента, нардепа Петра Порошенка.

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Угоди з США, розмови з Трампом, Порошенко й санкції
15 лютого 2025, 19:19 — Роман Романюк, Роман Кравець
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