Соглашения с США, разговоры с Трампом, Порошенко и санкции

В Німеччині 14 лютого розпочалася 61-ша Мюнхенська безпекова конференція.

Трамп провів телефонні розмови з Путіним та Зеленським.

У той же час, в Україні ввели санкції проти пʼятого президента, нардепа Петра Порошенка.

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.