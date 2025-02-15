Соглашения с США, разговоры с Трампом, Порошенко и санкции
— Суббота, 15 февраля 2025, 19:19
- В Німеччині 14 лютого розпочалася 61-ша Мюнхенська безпекова конференція.
- Трамп провів телефонні розмови з Путіним та Зеленським.
- У той же час, в Україні ввели санкції проти пʼятого президента, нардепа Петра Порошенка.
Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
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УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.