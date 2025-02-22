Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП-2

Ультиматуми Трампа і приїзд Келлога до Зеленського

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 22 лютого 2025, 13:04

Чому Дональд Трамп висуває ультиматуми Україні? Що стоїть за візитом Кіта Келлога до Володимира Зеленського? Як розвиваються переговори між РФ і США та які політичні сценарії можливі найближчим часом?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
Apple Podcasts Apple Podcasts Spotify Spotify Soundcloud Soundcloud YouTube YouTube RSS RSS

Реклама:

УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

Реклама:
Ультиматуми Трампа і приїзд Келлога до Зеленського
22 лютого 2025, 13:04 — Роман Романюк, Роман Кравець
Президент з Tik-Tok: як перемога ультраправого Джорджеску може змінити курс Румунії та чого чекати Україні
22 лютого 2025, 12:39 — Олена Куренкова
Зброя США в Україні та гонка виробників дронів – головне про війну за тиждень
21 лютого 2025, 13:13 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Перші перемовини США та РФ, вимоги "репарацій" від України та нові лідери Європи – "УП. Чат"
21 лютого 2025, 12:54 — Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач
Як пройшла Мюнхенська безпекова конференція – говоримо зі Світланою Заліщук
18 лютого 2025, 22:05 — Федір Попадюк
Усі подкасти...
Канали
Нечитані вірші
10 епізодів
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Back to the Roots
7 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
257 епізодів
УП-2
36 епізодів
УП. Чат
23 епізоди
УП. Вголос
71 епізод
Хроніки економіки
104 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
Оборонcast
6 епізодів
Головна обсерваторія
27 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
72 епізоди
War-life balance
24 епізоди
(не)Безпечна Країна
58 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів