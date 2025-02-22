Ультиматумы Трампа и приезд Кэллога к Зеленскому

Чому Дональд Трамп висуває ультиматуми Україні? Що стоїть за візитом Кіта Келлога до Володимира Зеленського? Як розвиваються переговори між РФ і США та які політичні сценарії можливі найближчим часом?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк