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УП-2

Ультиматумы Трампа и приезд Кэллога к Зеленскому

Роман Романюк, Роман Кравец — Суббота, 22 февраля 2025, 13:04

Чому Дональд Трамп висуває ультиматуми Україні? Що стоїть за візитом Кіта Келлога до Володимира Зеленського? Як розвиваються переговори між РФ і США та які політичні сценарії можливі найближчим часом?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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Ультиматумы Трампа и приезд Кэллога к Зеленскому
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