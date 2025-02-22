Ультиматумы Трампа и приезд Кэллога к Зеленскому
— Суббота, 22 февраля 2025, 13:04
Чому Дональд Трамп висуває ультиматуми Україні? Що стоїть за візитом Кіта Келлога до Володимира Зеленського? Як розвиваються переговори між РФ і США та які політичні сценарії можливі найближчим часом?
Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.