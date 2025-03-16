Переговори в Джидді й Москві та українські силовики проти опозиції
— Неділя, 16 березня 2025, 20:33
- Переговори в Джидді: чи варто очікувати на справжнє 30-денне припинення вогню, та хто буде слідкувати за дотриманням такої угоди?
- Чому правоохоронці активізували свої дії відносно опозиції в Україні?
Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
Обкладинка: Зю Побережнюк
Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
УП-2
Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.