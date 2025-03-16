Переговоры в Джидде и Москве и украинские силовики против оппозиции

Переговори в Джидді: чи варто очікувати на справжнє 30-денне припинення вогню, та хто буде слідкувати за дотриманням такої угоди?

Чому правоохоронці активізували свої дії відносно опозиції в Україні?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк