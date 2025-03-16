Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП-2

Переговоры в Джидде и Москве и украинские силовики против оппозиции

Роман Романюк, Роман Кравец — Воскресенье, 16 марта 2025, 20:33
  • Переговори в Джидді: чи варто очікувати на справжнє 30-денне припинення вогню, та хто буде слідкувати за дотриманням такої угоди?
  • Чому правоохоронці активізували свої дії відносно опозиції в Україні?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
Apple Podcasts Apple Podcasts Spotify Spotify Soundcloud Soundcloud YouTube YouTube RSS RSS

Реклама:

УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

Реклама:
Переговоры в Джидде и Москве и украинские силовики против оппозиции
16 марта 2025, 20:33 — Роман Романюк, Роман Кравец
30-дневное перемирие, выход из Курщины и империя Комарницкого – "УП. Чат"
14 марта 2025, 13:25 — Татьяна Даниленко
Арендовать квартиру станет дороже. Что происходит на рынке недвижимости?
11 марта 2025, 15:54 — Анастасия Дячкина, Ярослав Винокуров
Переговоры после скандала и Европа вместо США
8 марта 2025, 18:12 — Роман Романюк, Роман Кравец
Остановка поставок оружия от США и роль Европы в переговорах – "УП. Чат"
7 марта 2025, 14:13 — Татьяна Даниленко, Роман Романюк
Все подкасты...
Каналы
Нечитані вірші
10 эпизодов
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Back to the Roots
7 эпизодов
Кляті питання
259 эпизодов
УП-2
39 эпизодов
УП. Чат
26 эпизодов
УП. Вголос
71 эпизод
Хроніки економіки
107 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Оборонcast
6 эпизодов
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 эпизода
War-life balance
24 эпизода
(не)Безпечна Країна
58 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов