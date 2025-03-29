Трамп і Путін ведуть свою гру, а хтось готується до виборів

Регрес переговорного процесу: хто представляє Україну та Росію, та про що свідчать поступові зміни у складі делегацій? Що не так з оновленою угодою про українські копалини? Коли і за яких умов в Україні будуть вибори?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк