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УП-2

Трамп і Путін ведуть свою гру, а хтось готується до виборів

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 29 березня 2025, 14:23

Регрес переговорного процесу: хто представляє Україну та Росію, та про що свідчать поступові зміни у складі делегацій? Що не так з оновленою угодою про українські копалини? Коли і за яких умов в Україні будуть вибори?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Трамп і Путін ведуть свою гру, а хтось готується до виборів
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