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УП-2

Трамп и Путин ведут свою игру, а кто-то готовится к выборам

Роман Романюк, Роман Кравец — Суббота, 29 марта 2025, 14:23

Регрес переговорного процесу: хто представляє Україну та Росію, та про що свідчать поступові зміни у складі делегацій? Що не так з оновленою угодою про українські копалини? Коли і за яких умов в Україні будуть вибори?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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Трамп и Путин ведут свою игру, а кто-то готовится к выборам
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