Трамп и Путин ведут свою игру, а кто-то готовится к выборам
— Суббота, 29 марта 2025, 14:23
Регрес переговорного процесу: хто представляє Україну та Росію, та про що свідчать поступові зміни у складі делегацій? Що не так з оновленою угодою про українські копалини? Коли і за яких умов в Україні будуть вибори?
Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.