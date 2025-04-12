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УП-2

Наслідки митних воєн, перебіг переговорів та перспективи виборів

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 12 квітня 2025, 12:17

Переговорний процес по російсько-українській війні перестав бути топ-темою у світі Трампа, а в Україні політики вже починають робити перші кроки в напрямку виборів.

Про це та багато іншого в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Наслідки митних воєн, перебіг переговорів та перспективи виборів
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