Наслідки митних воєн, перебіг переговорів та перспективи виборів
— Субота, 12 квітня 2025, 12:17
Переговорний процес по російсько-українській війні перестав бути топ-темою у світі Трампа, а в Україні політики вже починають робити перші кроки в напрямку виборів.
Про це та багато іншого в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
Обкладинка: Зю Побережнюк
Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
УП-2
Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.