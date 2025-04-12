Последствия таможенных войн, ход переговоров и перспективы выборов
— Суббота, 12 апреля 2025, 12:17
Переговорний процес по російсько-українській війні перестав бути топ-темою у світі Трампа, а в Україні політики вже починають робити перші кроки в напрямку виборів.
Про це та багато іншого в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.