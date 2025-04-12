Последствия таможенных войн, ход переговоров и перспективы выборов

Переговорний процес по російсько-українській війні перестав бути топ-темою у світі Трампа, а в Україні політики вже починають робити перші кроки в напрямку виборів.

Про це та багато іншого в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк