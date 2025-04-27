Для чого США зірвали переговори в Лондоні?
— Неділя, 27 квітня 2025, 12:55
Що стоїть за "мирним планом" Дональда Трампа для України? Чому США зірвали перемовини в Лондоні? Яку гру веде Вашингтон — і чи варто нам готуватися до змін у підтримці від Америки?
Про це та багато іншого в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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УП-2
Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.