Для чого США зірвали переговори в Лондоні?

Що стоїть за "мирним планом" Дональда Трампа для України? Чому США зірвали перемовини в Лондоні? Яку гру веде Вашингтон — і чи варто нам готуватися до змін у підтримці від Америки?

Про це та багато іншого в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк