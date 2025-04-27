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УП-2

Для чего США сорвали переговоры в Лондоне?

Роман Романюк, Роман Кравец — Воскресенье, 27 апреля 2025, 12:55

Що стоїть за "мирним планом" Дональда Трампа для України? Чому США зірвали перемовини в Лондоні? Яку гру веде Вашингтон — і чи варто нам готуватися до змін у підтримці від Америки?

Про це та багато іншого в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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