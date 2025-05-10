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УП-2

Трампа українізують, Сі приймає парад у Москві

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 10 травня 2025, 15:23

Сі Цзіньпін провів переговори з Путіним у Москві, Трамп із Зеленським обговорили 30-денне перемирʼя, а Джей Ді Венс заявив, що Росія не отримає своїх забаганок. Про що свідчать ці новини та чи зможе Трамп довести війну в Україні до логічного завершення?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Трампа українізують, Сі приймає парад у Москві
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