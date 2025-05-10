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УП-2

Трампа украинизируют, Си принимает парад в Москве

Роман Романюк, Роман Кравец — Суббота, 10 мая 2025, 15:23

Сі Цзіньпін провів переговори з Путіним у Москві, Трамп із Зеленським обговорили 30-денне перемирʼя, а Джей Ді Венс заявив, що Росія не отримає своїх забаганок. Про що свідчать ці новини та чи зможе Трамп довести війну в Україні до логічного завершення?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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Трампа украинизируют, Си принимает парад в Москве
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