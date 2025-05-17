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УП-2

Переговори у Стамбулі: що отримала Україна і що буде далі

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 17 травня 2025, 20:21

Переговори в Стамбулі стали однією з ключових подій останнього часу. Що вдалося винести Україні з цієї зустрічі, які сигнали подала Росія, і головне — чого чекати далі.

Про це та багато іншого в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Переговори у Стамбулі: що отримала Україна і що буде далі
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