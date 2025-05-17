Переговори у Стамбулі: що отримала Україна і що буде далі
— Субота, 17 травня 2025, 20:21
Переговори в Стамбулі стали однією з ключових подій останнього часу. Що вдалося винести Україні з цієї зустрічі, які сигнали подала Росія, і головне — чого чекати далі.
Про це та багато іншого в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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УП-2
Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.