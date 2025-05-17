Переговоры в Стамбуле: что получила Украина и что будет дальше

Переговори в Стамбулі стали однією з ключових подій останнього часу. Що вдалося винести Україні з цієї зустрічі, які сигнали подала Росія, і головне — чого чекати далі.

Про це та багато іншого в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк