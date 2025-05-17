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УП-2

Переговоры в Стамбуле: что получила Украина и что будет дальше

Роман Романюк, Роман Кравец — Суббота, 17 мая 2025, 20:21

Переговори в Стамбулі стали однією з ключових подій останнього часу. Що вдалося винести Україні з цієї зустрічі, які сигнали подала Росія, і головне — чого чекати далі.

Про це та багато іншого в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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Переговоры в Стамбуле: что получила Украина и что будет дальше
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