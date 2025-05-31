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УП-2

Чи будуть нові переговори в Стамбулі та що буде зі справою Порошенка?

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 31 травня 2025, 13:25
  • Чого чекати від другого раунду перемовин між Україною та РФ 2 червня, та чи відбудеться він взагалі?
  • Який вплив мав Портнов на судову систему, та що буде з Порошенком?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Чи будуть нові переговори в Стамбулі та що буде зі справою Порошенка?
31 травня 2025, 13:25 — Роман Романюк, Роман Кравець
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