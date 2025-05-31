Чи будуть нові переговори в Стамбулі та що буде зі справою Порошенка?
— Субота, 31 травня 2025, 13:25
- Чого чекати від другого раунду перемовин між Україною та РФ 2 червня, та чи відбудеться він взагалі?
- Який вплив мав Портнов на судову систему, та що буде з Порошенком?
Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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УП-2
Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.