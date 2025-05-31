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УП-2

Будут ли новые переговоры в Стамбуле и что будет с делом Порошенко?

Роман Романюк, Роман Кравец — Суббота, 31 мая 2025, 13:25
  • Чого чекати від другого раунду перемовин між Україною та РФ 2 червня, та чи відбудеться він взагалі?
  • Який вплив мав Портнов на судову систему, та що буде з Порошенком?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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Будут ли новые переговоры в Стамбуле и что будет с делом Порошенко?
31 мая 2025, 13:25 — Роман Романюк, Роман Кравец
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