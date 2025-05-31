Будут ли новые переговоры в Стамбуле и что будет с делом Порошенко?

Чого чекати від другого раунду перемовин між Україною та РФ 2 червня, та чи відбудеться він взагалі?

Який вплив мав Портнов на судову систему, та що буде з Порошенком?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк