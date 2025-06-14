Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП-2

Ізраїль бомбардує Іран: як вплине на Україну нова війна

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 14 червня 2025, 16:57

Новий виток напруги на Близькому Сході: Ізраїль завдає ударів по території Ірану. Чи може це перерости у повномасштабну війну? Як світ реагує на конфлікт, і чи здатна ця ескалація вплинути на підтримку України?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
Apple Podcasts Apple Podcasts Spotify Spotify Soundcloud Soundcloud YouTube YouTube RSS RSS

Реклама:

УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

Реклама:
Ізраїль бомбардує Іран: як вплине на Україну нова війна
14 червня 2025, 16:57 — Роман Романюк, Роман Кравець
Мільйон втрат РФ, напад на Естонію та загроза для Одеси – головне про війну за тиждень
13 червня 2025, 15:04 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Відступ ЗСУ, загроза для НАТО та проблема з владою в Києві – "УП. Чат"
13 червня 2025, 13:55 — Севгіль Мусаєва, Роман Романюк
Місто для автомобілів, а не пішоходів. Що не так з транспортною інфраструктурою Києва?
10 червня 2025, 17:14 — Ярослав Вінокуров, Анастасія Дячкіна
Чи ШІ розуміє емоції? Відповідає Gemini + коментує психолог
9 червня 2025, 17:55 — Головко Христина, Ігор Пилипів
Усі подкасти...
Канали
Масони проти Рептилоїдів
4 епізоди
Нечитані вірші
10 епізодів
Шілософія
5 епізодів
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Back to the Roots
7 епізодів
Хроніки економіки
121 епізод
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
279 епізодів
УП-2
47 епізодів
УП. Чат
39 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Оборонcast
7 епізодів
УП. Вголос
72 епізоди
Головна обсерваторія
27 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 епізоди
War-life balance
24 епізоди
(не)Безпечна Країна
63 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів