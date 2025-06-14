Ізраїль бомбардує Іран: як вплине на Україну нова війна

Новий виток напруги на Близькому Сході: Ізраїль завдає ударів по території Ірану. Чи може це перерости у повномасштабну війну? Як світ реагує на конфлікт, і чи здатна ця ескалація вплинути на підтримку України?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк