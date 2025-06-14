Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП-2

Израиль бомбит Иран: как повлияет на Украину новая война

Роман Романюк, Роман Кравец — Суббота, 14 июня 2025, 16:57

Новий виток напруги на Близькому Сході: Ізраїль завдає ударів по території Ірану. Чи може це перерости у повномасштабну війну? Як світ реагує на конфлікт, і чи здатна ця ескалація вплинути на підтримку України?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
Apple Podcasts Apple Podcasts Spotify Spotify Soundcloud Soundcloud YouTube YouTube RSS RSS

Реклама:

УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

Реклама:
Израиль бомбит Иран: как повлияет на Украину новая война
14 июня 2025, 16:57 — Роман Романюк, Роман Кравец
Миллион потерь РФ, нападение на Эстонию и угроза для Одессы – главное о войне за неделю
13 июня 2025, 15:04 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Отступление ВСУ, угроза для НАТО и проблема с властью в Киеве – "УП. Чат"
13 июня 2025, 13:55 — Севгиль Мусаева, Роман Романюк
Город для автомобилей, а не пешеходов. Что не так с транспортной инфраструктурой Киева?
10 июня 2025, 17:14 — Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина
Понимает ли ИИ эмоции? Отвечает Gemini + комментирует психолог
9 июня 2025, 17:55 — Головко Христина, Ігор Пилипів
Все подкасты...
Каналы
Масоны против Рептилоидов
4 эпизода
Нечитані вірші
10 эпизодов
Шілософія
5 эпизодов
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Back to the Roots
7 эпизодов
Хроніки економіки
121 эпизод
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Кляті питання
278 эпизодов
УП-2
47 эпизодов
УП. Чат
39 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Оборонcast
7 эпизодов
УП. Вголос
72 эпизода
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 эпизода
War-life balance
24 эпизода
(не)Безпечна Країна
63 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов