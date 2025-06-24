Образа Єрмака, зміни в уряді та "мандрівки" Чернишова

За що критикують Єрмака в США, які кадрові зміни в Кабміні готує влада, що відомо про "втечу" і повернення Чернишова та як війна між Ізраїлем та Іраном вплине на Україну?

Про це у новому випуску "УП-2" говорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк