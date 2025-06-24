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УП-2

Образа Єрмака, зміни в уряді та "мандрівки" Чернишова

Роман Романюк, Роман Кравець — Вівторок, 24 червня 2025, 22:13

За що критикують Єрмака в США, які кадрові зміни в Кабміні готує влада, що відомо про "втечу" і повернення Чернишова та як війна між Ізраїлем та Іраном вплине на Україну?

Про це у новому випуску "УП-2" говорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Образа Єрмака, зміни в уряді та "мандрівки" Чернишова
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