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УП-2

Обида Ермака, изменения в правительстве и "путешествия" Чернышова

Роман Романюк, Роман Кравец — Вторник, 24 июня 2025, 22:13

За що критикують Єрмака в США, які кадрові зміни в Кабміні готує влада, що відомо про "втечу" і повернення Чернишова та як війна між Ізраїлем та Іраном вплине на Україну?

Про це у новому випуску "УП-2" говорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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Обида Ермака, изменения в правительстве и "путешествия" Чернышова
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