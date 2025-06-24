Обида Ермака, изменения в правительстве и "путешествия" Чернышова
— Вторник, 24 июня 2025, 22:13
За що критикують Єрмака в США, які кадрові зміни в Кабміні готує влада, що відомо про "втечу" і повернення Чернишова та як війна між Ізраїлем та Іраном вплине на Україну?
Про це у новому випуску "УП-2" говорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.