Отставка Шмыгаля, команда Свириденко, "Трамп наш"
— Среда, 16 июля 2025, 21:00
- Юлія Свириденко – нова прем’єрка, а Денис Шмигаль — міністр оборони. Що стоїть за цими перестановками та як вони змінять політичний ландшафт України?
- Меланія Трамп несподівано українізувала Дональда Трампа. Як саме змінилася його позиція щодо України та які реальні кроки на користь нашої держави він уже почав робити?
Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.