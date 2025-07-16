Отставка Шмыгаля, команда Свириденко, "Трамп наш"

Юлія Свириденко – нова прем’єрка, а Денис Шмигаль — міністр оборони. Що стоїть за цими перестановками та як вони змінять політичний ландшафт України?

Меланія Трамп несподівано українізувала Дональда Трампа. Як саме змінилася його позиція щодо України та які реальні кроки на користь нашої держави він уже почав робити?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк