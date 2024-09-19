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Back to the Roots

Сергій Корольов. Чому СРСР приховував авіаконструктора від усього світу?

Анна Лодигіна — Четвер, 19 вересня 2024, 14:20

Він запустив у космос першу людину, перший штучний супутник Землі та ще багато чого першого, але його ім’я десятиліттями було засекреченим. Чому видатного авіаконструктора Радянський Союз надійно приховував від усього світу та чому саме режим винен у передчасній смерті Сергія Корольова?

Спеціальний гість випуску — Лоуренс Клес, американський науковий журналіст та дослідник, який кілька років співпрацював з NASA.

Над подкастом працювали:

Авторка: Анна Лодигіна;
Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;
Звукорежисер: Дмитро Волковинський;
Голос Лоуренса Клеса: Ярослав Лодигін;
Голос Наталії Корольової, Любові Москаленко, Маргарити Рудоміно та працівниць архіву: Інна Неродик.
Обкладинка: Анастасія Яценко.

Подкаст Back to the Roots створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.

Слухайте подкаст на зручній платформі:
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Back to the Roots

Back to the Roots - це подкаст, що виріс з англомовного телепроєкту Анни Лодигіної про відомих українських митців, яких Росія спочатку намагалася знищити, а потім привласнила собі.

У цьому проєкті ми проявимо білі плями їхніх біографій, стертих навмисно. І звісно ж, ці історії про їхній найтісніший зв’язок з домом, з Україною.

Підписуйтеся на подкаст, щоб першими дізнаватися про вихід нових епізодів.

Проєкт створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.

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Сергій Корольов. Чому СРСР приховував авіаконструктора від усього світу?
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Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Back to the Roots
4 епізоди
УП-2
19 епізодів
УП. Вголос
63 епізоди
War-life balance
23 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
УП. Чат
1 епізод
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
229 епізодів
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84 епізоди
Оборонcast
1 епізод
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 епізодів
(не)Безпечна Країна
48 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
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87 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
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Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
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