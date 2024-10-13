Куди зникають мільярди на купівлю зброї?
— Неділя, 13 жовтня 2024, 18:06
Хто такі спецімпортери, як в Україні працює система закупівель зброї, із чого починався її розвиток та що сьогодні відбувається у цій сфері? Про це в новому випуску "Оборонcast" поговорили журналісти Роман Романюк та Богдан Мірошниченко.
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Також слухайте в інших випусках:
Оборонcast
"Оборонcast" – подкаст Романа Романюка та Богдана Мірошниченка, де вони говоритимуть про сучасну зброю. Хто, як і де розробляє та використовує дрони, ракети, військову техніку та інше.