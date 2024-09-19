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Back to the Roots

Сергей Королев. Почему СССР скрывал авиаконструктора от всего мира?

Анна Лодыгина — Четверг, 19 сентября 2024, 14:20

Він запустив у космос першу людину, перший штучний супутник Землі та ще багато чого першого, але його ім’я десятиліттями було засекреченим. Чому видатного авіаконструктора Радянський Союз надійно приховував від усього світу та чому саме режим винен у передчасній смерті Сергія Корольова?

Спеціальний гість випуску — Лоуренс Клес, американський науковий журналіст та дослідник, який кілька років співпрацював з NASA.

Над подкастом працювали:

Авторка: Анна Лодигіна;
Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;
Звукорежисер: Дмитро Волковинський;
Голос Лоуренса Клеса: Ярослав Лодигін;
Голос Наталії Корольової, Любові Москаленко, Маргарити Рудоміно та працівниць архіву: Інна Неродик.
Обкладинка: Анастасія Яценко.

Подкаст Back to the Roots створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.

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Back to the Roots

Back to the Roots – это подкаст, выросший из англоязычного телепроекта Анны Лодыгиной об известных украинских художниках, которых Россия сначала пыталась уничтожить, а затем присвоила себе.

В этом проекте мы проявим белые пятна их биографий, стертых умышленно. И, конечно же, эти истории об их теснейшей связи с домом, с Украиной.

Подписывайтесь на подкаст, чтобы первыми узнавать выход новых эпизодов.

Проект создан при финансовой поддержке Vidnova Fellowship Ukraine, который реализуется Другим Образованием в партнерстве с Сommit by MitOst gGmbH и при поддержке фонда Robert Bosch Stiftung.

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