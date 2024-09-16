Дрон-дракон, рій дронів, машинний зір та FPV на оптоволокні
— Понеділок, 16 вересня 2024, 13:20
Ця війна вже давно стала війною дронів. Безпілотники виконують завдання різних рівнів та складностей і мають купу модифікацій, що постійно розвиваються. Журналісти Роман Романюк та Богдан Мірошниченко поговорили про еволюцію українських FPV-дронів у новому випуску відеоподкасту ОборонCast.
Слухайте подкаст "ОборонCast" на зручній платформі:
Також слухайте в інших випусках:
Оборонcast
"Оборонcast" – подкаст Романа Романюка та Богдана Мірошниченка, де вони говоритимуть про сучасну зброю. Хто, як і де розробляє та використовує дрони, ракети, військову техніку та інше.