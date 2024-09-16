Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Оборонcast

Дрон-дракон, рій дронів, машинний зір та FPV на оптоволокні

Роман Романюк — Понеділок, 16 вересня 2024, 13:20

Ця війна вже давно стала війною дронів. Безпілотники виконують завдання різних рівнів та складностей і мають купу модифікацій, що постійно розвиваються. Журналісти Роман Романюк та Богдан Мірошниченко поговорили про еволюцію українських FPV-дронів у новому випуску відеоподкасту ОборонCast.

Слухайте подкаст "ОборонCast" на зручній платформі:
Apple Podcasts Apple Podcasts Spotify Spotify Soundcloud Soundcloud YouTube YouTube RSS RSS

Також слухайте в інших випусках: 

Реклама:

Оборонcast

"Оборонcast" – подкаст Романа Романюка та Богдана Мірошниченка, де вони говоритимуть про сучасну зброю. Хто, як і де розробляє та використовує дрони, ракети, військову техніку та інше.

Реклама:
Дрон-дракон, рій дронів, машинний зір та FPV на оптоволокні
16 вересня 2024, 13:20 — Роман Романюк, Богдан Мірошниченко
Чому українському війську бракує фахової психологічної допомоги? Аудіоверсія
15 вересня 2024, 11:40 — Ангеліна Страшкулич
Що має робити Мінооборони для більш ефективного ведення війни? Говоримо з Марією Берлінською
14 вересня 2024, 19:04 — Федір Попадюк
Соратник розкрив план Трампа по Україні
14 вересня 2024, 12:13 — Роман Романюк, Роман Кравець
Курщина і Покровськ, хаос в Міністерстві оборони та розслідування про спецномери – "УП. Чат"
13 вересня 2024, 15:57 — Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач, Ольга Кириленко
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Back to the Roots
3 епізоди
УП-2
19 епізодів
УП. Вголос
63 епізоди
War-life balance
22 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
УП. Чат
1 епізод
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
229 епізодів
Хроніки економіки
83 епізоди
Оборонcast
1 епізод
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 епізодів
(не)Безпечна Країна
48 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів