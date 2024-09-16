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Оборонcast

Дрон-дракон, рой дронов, машинное зрение и FPV на оптоволокне

Роман Романюк — Понедельник, 16 сентября 2024, 13:20

Ця війна вже давно стала війною дронів. Безпілотники виконують завдання різних рівнів та складностей і мають купу модифікацій, що постійно розвиваються. Журналісти Роман Романюк та Богдан Мірошниченко поговорили про еволюцію українських FPV-дронів у новому випуску відеоподкасту ОборонCast.

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Також слухайте в інших випусках: 

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Оборонcast

"Оборонcast" - подкаст Романа Романюка и Богдана Мирошниченко, где они будут говорить о современном оружии. Кто, как и где разрабатывает и использует дроны, ракеты, военную технику и прочее.

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Дрон-дракон, рой дронов, машинное зрение и FPV на оптоволокне
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