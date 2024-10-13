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Оборонcast

Куда исчезают миллиарды на покупку оружия?

Роман Романюк, Богдан Мирошниченко — Воскресенье, 13 октября 2024, 18:06

Хто такі спецімпортери, як в Україні працює система закупівель зброї, із чого починався її розвиток та що сьогодні відбувається у цій сфері? Про це в новому випуску "Оборонcast" поговорили журналісти Роман Романюк та Богдан Мірошниченко.

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Також слухайте в інших випусках: 

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Оборонcast

"Оборонcast" - подкаст Романа Романюка и Богдана Мирошниченко, где они будут говорить о современном оружии. Кто, как и где разрабатывает и использует дроны, ракеты, военную технику и прочее.

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Куда исчезают миллиарды на покупку оружия?
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