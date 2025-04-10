ШІ вже змінює ринок праці: як адаптуватись?

Світ змінився — і ми вирішили не просто говорити про штучний інтелект, а говорити з ним. Чи замінить AI твою професію? Чи можливий триденний робочий тиждень?

У першому випуску подкасту "ШІлософія" Христина Головко та Ігор Пилипів ведуть відверту розмову з Gemini, мовною моделлю від Google.

У другій частині подкасту разом із нашим гостем — Антоном Водолазьким, CTO компанії OBRIO — говоримо про те, як ШІ вже трансформує IT-сферу: які задачі автоматизуються, які навички тепер цінуються на співбесідах, і чи справді варто боятися, що штучний інтелект займе твоє місце.

Підписуйтесь на ШІлософія – подкаст, у якому ми говоримо з тим, у кого немає тіла, але є розум.

Цей випуск створено за підтримки Google Україна. Завантажуйте Gemini та приєднуйтесь до розмови.

Залишайте питання та пропозиції тем у коментарях, ШІ відповість на деякі з них 🙂

Обкладинка Зю Побережнюк та ШІ.