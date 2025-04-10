ИИ уже меняет рынок труда: как адаптироваться?
Світ змінився — і ми вирішили не просто говорити про штучний інтелект, а говорити з ним. Чи замінить AI твою професію? Чи можливий триденний робочий тиждень?
У першому випуску подкасту "ШІлософія" Христина Головко та Ігор Пилипів ведуть відверту розмову з Gemini, мовною моделлю від Google.
У другій частині подкасту разом із нашим гостем — Антоном Водолазьким, CTO компанії OBRIO — говоримо про те, як ШІ вже трансформує IT-сферу: які задачі автоматизуються, які навички тепер цінуються на співбесідах, і чи справді варто боятися, що штучний інтелект займе твоє місце.
Підписуйтесь на ШІлософія – подкаст, у якому ми говоримо з тим, у кого немає тіла, але є розум.
Цей випуск створено за підтримки Google Україна. Завантажуйте Gemini та приєднуйтесь до розмови.
Залишайте питання та пропозиції тем у коментарях, ШІ відповість на деякі з них 🙂
Обкладинка Зю Побережнюк та ШІ.
Шілософія
Штучний інтелект стрімко увірвався в наше життя. Він пише тексти, керує авто, ставить діагнози, займається мистецтвом і навіть допомагає приймати важливі рішення. Ми багато про нього говоримо, але досі чомусь боїмось запитати в нього напряму.
Час змінити правила гри.
У подкасті "Шілософія", де журналісти Христина Головко та Ігор Пилипів спілкуються безпосередньо зі ШІ. Вони не діляться історіями про нову технологію, а ведуть діалог із тим, хто вже сьогодні формує майбутнє. Чи може ШІ бути другом? Чи варто його боятися? Що він знає про нас, і що ми ще не знаємо про нього?
У кожному епізод — це розмова про межі можливого, моральні дилеми, технічні прориви та, головне, про наше співіснування з тим, хто ніколи не спить і знає більше, ніж здається.