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Шілософія

ИИ уже меняет рынок труда: как адаптироваться?

Ігор Пилипів, Головко Христина — Четверг, 10 апреля 2025, 12:10

Світ змінився — і ми вирішили не просто говорити про штучний інтелект, а говорити з ним. Чи замінить AI твою професію? Чи можливий триденний робочий тиждень? 

У першому випуску подкасту "ШІлософія" Христина Головко та Ігор Пилипів ведуть відверту розмову з Gemini, мовною моделлю від Google.

У другій частині подкасту разом із нашим гостем — Антоном Водолазьким, CTO компанії OBRIO — говоримо про те, як ШІ вже трансформує IT-сферу: які задачі автоматизуються, які навички тепер цінуються на співбесідах, і чи справді варто боятися, що штучний інтелект займе твоє місце.

Підписуйтесь на ШІлософія – подкаст, у якому ми говоримо з тим, у кого немає тіла, але є розум. 

Цей випуск створено за підтримки Google Україна. Завантажуйте Gemini та приєднуйтесь до розмови.

Залишайте питання та пропозиції тем у коментарях, ШІ відповість на деякі з них 🙂

Обкладинка Зю Побережнюк та ШІ. 

Слухайте подкаст "ШІлософія" на зручній платформі:
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Шілософія

Штучний інтелект стрімко увірвався в наше життя. Він пише тексти, керує авто, ставить діагнози, займається мистецтвом і навіть допомагає приймати важливі рішення. Ми багато про нього говоримо, але досі чомусь боїмось запитати в нього напряму.
Час змінити правила гри.
У подкасті "Шілософія", де журналісти Христина Головко та Ігор Пилипів спілкуються безпосередньо зі ШІ. Вони не діляться історіями про нову технологію, а ведуть діалог із тим, хто вже сьогодні формує майбутнє. Чи може ШІ бути другом? Чи варто його боятися? Що він знає про нас, і що ми ще не знаємо про нього?
У кожному епізод — це розмова про межі можливого, моральні дилеми, технічні прориви та, головне, про наше співіснування з тим, хто ніколи не спить і знає більше, ніж здається.

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Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
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266 эпизодов
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40 эпизодов
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29 эпизодов
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7 эпизодов
УП. Вголос
72 эпизода
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27 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
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13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 эпизода
War-life balance
24 эпизода
(не)Безпечна Країна
60 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
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21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
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18 эпизодов
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87 эпизодов
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6 эпизодов
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23 эпизода
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Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
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1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов