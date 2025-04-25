ChatGPT відповідає на звинувачення у плагіаті
У другому випуску ШІлософії говоримо про те, чи може алгоритм мати художній смак? Хто тепер справжній автор – людина чи машина?
ШІ дуже швидко став креативним, і його вміннями користуються всі: від творців дивних картинок в соцмережах, до представників Голлівудської кіноіндустрії. Втім, все більше митців називають ШІ просто плагіатором і відмовляються визнавати його рівним собі. Тому у новому випуску Христина Головко та Ігор Пилипів ведуть відверту розмову з ChatGPT, щоб зрозуміти чи варто митцям боятись ШІ, чи краще з ним дружити.
Також гостем випуску став — Гліб Капоріков, креативний директор артбуків Telegraf, який розповість, як дизайнери вже співпрацюють з нейромережами, чи не знецінює це професію та що зміниться в креативі найближчим часом.
Обкладинка: Зю Побережнюк та ШІ
Шілософія
Штучний інтелект стрімко увірвався в наше життя. Він пише тексти, керує авто, ставить діагнози, займається мистецтвом і навіть допомагає приймати важливі рішення. Ми багато про нього говоримо, але досі чомусь боїмось запитати в нього напряму.
Час змінити правила гри.
У подкасті "Шілософія", де журналісти Христина Головко та Ігор Пилипів спілкуються безпосередньо зі ШІ. Вони не діляться історіями про нову технологію, а ведуть діалог із тим, хто вже сьогодні формує майбутнє. Чи може ШІ бути другом? Чи варто його боятися? Що він знає про нас, і що ми ще не знаємо про нього?
У кожному епізод — це розмова про межі можливого, моральні дилеми, технічні прориви та, головне, про наше співіснування з тим, хто ніколи не спить і знає більше, ніж здається.