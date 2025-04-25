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Шілософія

ChatGPT відповідає на звинувачення у плагіаті

Головко Христина, Ігор Пилипів — П'ятниця, 25 квітня 2025, 15:40

У другому випуску ШІлософії говоримо про те, чи може алгоритм мати художній смак? Хто тепер справжній автор – людина чи машина?

ШІ дуже швидко став креативним, і його вміннями користуються всі: від творців дивних картинок в соцмережах, до представників Голлівудської кіноіндустрії. Втім, все більше митців називають ШІ просто плагіатором і відмовляються визнавати його рівним собі. Тому у новому випуску Христина Головко та Ігор Пилипів ведуть відверту розмову з ChatGPT, щоб зрозуміти чи варто митцям боятись ШІ, чи краще з ним дружити.

Також гостем випуску став — Гліб Капоріков, креативний директор артбуків Telegraf, який розповість, як дизайнери вже співпрацюють з нейромережами, чи не знецінює це професію та що зміниться в креативі найближчим часом.

Обкладинка: Зю Побережнюк та ШІ

Підписуйтесь на ШІлософію – подкаст, у якому ми говоримо з тим, у кого немає тіла, але є розум:
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Шілософія

Штучний інтелект стрімко увірвався в наше життя. Він пише тексти, керує авто, ставить діагнози, займається мистецтвом і навіть допомагає приймати важливі рішення. Ми багато про нього говоримо, але досі чомусь боїмось запитати в нього напряму.
Час змінити правила гри.
У подкасті "Шілософія", де журналісти Христина Головко та Ігор Пилипів спілкуються безпосередньо зі ШІ. Вони не діляться історіями про нову технологію, а ведуть діалог із тим, хто вже сьогодні формує майбутнє. Чи може ШІ бути другом? Чи варто його боятися? Що він знає про нас, і що ми ще не знаємо про нього?
У кожному епізод — це розмова про межі можливого, моральні дилеми, технічні прориви та, головне, про наше співіснування з тим, хто ніколи не спить і знає більше, ніж здається.

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ChatGPT відповідає на звинувачення у плагіаті
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24.02: Реконструкція
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Back to the Roots
7 епізодів
Хроніки економіки
114 епізоди
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УП. Вголос
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